Путин поручил давать статус ветерана СВО не только контрактникам

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Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство и признавать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны России. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что ответственным за осуществления поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок выполнения — до 1 апреля текущего года.
Согласно поручению российского лидера, статус ветерана боевых действий будет присваиваться военным на основании документов о ранении или награждении.
Ранее глава государства поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции. Ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Согласно поручению российского лидера, статус ветерана боевых действий будет присваиваться военным на основании документов о ранении или награждении.
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Екатерина Коршунова