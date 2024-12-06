Путин поручил кабмину организацию чемпионата для бойцов СВО с инвалидностью

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин распорядился организовать чемпионат по профессиональному мастерству для бойцов спецоперации с инвалидностью, начиная с грядущего года. Ответственными за организацию он назначил кабмин.
«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами», — сказано на сайте Кремля.Также российский лидер поручил определить финансирование с его источниками и объемами, чтобы провести указанное мероприятие.
Кроме того, Путин отдал распоряжение о разработке плана по повышению трудоустройства ветеранов спецоперации и их профориентации. Доложить об исполнении поручено к началу марта грядущего года.
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