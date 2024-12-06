Россия разместит «Орешник» в Белоруссии в 2025 году

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Российские комплексы "Орешник" будут размещены на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – цитирует слова российского лидера ТАСС.
По словам президента, поставка «Орешника» в Белоруссию будет осуществляться по мере наращивания серийного производства этих систем в России и поступления этих комплексов на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.
Ранее Путин и Лукашенко подписали договор о взаимной безопасности.
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