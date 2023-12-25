Путин поручил присвоить комбату Трошину звание майора за взятие Марьинки

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Президент РФ Владимир Путин поручил присвоить звание майора старшему лейтенанту Александру Трошину, командовавшему батальоном, который принимал непосредственное участие во взятии Марьинки.
Глава военного ведомства сообщил президенту, что досрочно присвоил комбату воинское звание капитана. В ответ Владимир Путин поручил министру обороны присвоить ему звание майора, отметив, что как президент имеет право подкорректировать положение о воинской службе, по которому нельзя «перескакивать через ступеньку». Глава государства отметил, что Трошин безусловно заслуживает такого повышения.
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