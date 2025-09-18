Достижения.рф

Путин посмертно наградил сотрудников скорой из Ярославской области

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой помощи из Ярославской области, пишет РИА Новости.



Награды получили фельдшеры Наталия Панова и Светлана Глухова, а также водитель Сергей Сивков.

Указ о награждении опубликован на официальном портале правовых актов. В документе отмечается самоотверженность и профессионализм, проявленные этими людьми в ходе исполнения служебных обязанностей. Светлана Глухова работала фельдшером в Ярославской центральной районной больнице.

