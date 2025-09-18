Путин посмертно наградил сотрудников скорой из Ярославской области
Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой помощи из Ярославской области, пишет РИА Новости.
Награды получили фельдшеры Наталия Панова и Светлана Глухова, а также водитель Сергей Сивков.
Указ о награждении опубликован на официальном портале правовых актов. В документе отмечается самоотверженность и профессионализм, проявленные этими людьми в ходе исполнения служебных обязанностей. Светлана Глухова работала фельдшером в Ярославской центральной районной больнице.
