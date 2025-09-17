Американский журналист Шарп не сдержал слёз у мемориала детям Донбасса

17 сентября 2025, 23:24

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Американский корреспондент телеканала One America News Пирсон Шарп в эфире RT рассказал о посещении мемориала «Аллея ангелов» в Донецке, посвященного детям, погибшим от обстрелов ВСУ.





Шарп в беседе с ведущим Риком Санчесом отметил, что посещение мемориала произвело на него тяжелое впечатление.





«Те, кто отправляет сюда ракеты, не видят лица семей, потерявших своих детей... Ощущается это тяжело, Рик», — приводит его слова телеканал.

