Американский журналист Шарп не сдержал слёз у мемориала детям Донбасса
Американский корреспондент телеканала One America News Пирсон Шарп в эфире RT рассказал о посещении мемориала «Аллея ангелов» в Донецке, посвященного детям, погибшим от обстрелов ВСУ.
Шарп в беседе с ведущим Риком Санчесом отметил, что посещение мемориала произвело на него тяжелое впечатление.
«Те, кто отправляет сюда ракеты, не видят лица семей, потерявших своих детей... Ощущается это тяжело, Рик», — приводит его слова телеканал.Журналист также добавил, что, по его наблюдениям, многие жители Украины признают Донбасс и Крым российскими территориями. Это мнение он высказал на основе общения с местными жителями во время своего визита.