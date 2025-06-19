Путин рассказал о планах по новому раунду переговоров России и Украины
Путин: Переговорщики РФ и Украины договариваются о новой встече после 22 июня
Переговорные группы России и Украины ведут согласование сроков проведения следующего раунда переговоров. Он может состояться после 22 июня, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Они в принципе договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня», — передает слова Путина РИА Новости.Ранее президент России заявил, что Москва не рассматривает перевооружение НАТО как угрозу для своей безопасности. Глава государства подчеркнул самодостаточность РФ в сфере обеспечения обороны, отметив постоянное совершенствование вооруженных сил и оборонительных возможностей страны.