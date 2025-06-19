Путин рассказал о планах по новому раунду переговоров России и Украины

19 июня 2025, 02:47

Путин: Переговорщики РФ и Украины договариваются о новой встече после 22 июня

Фото: iStock/FabrikaCr

Переговорные группы России и Украины ведут согласование сроков проведения следующего раунда переговоров. Он может состояться после 22 июня, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).







«Они в принципе договариваются о том, чтобы встречаться после 22 июня», — передает слова Путина РИА Новости.