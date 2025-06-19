Путин: Донбасс и Новороссия стали неотъемлемой частью РФ после референдума

19 июня 2025, 04:59

Фото: iStock/macky_ch

Президент России Владимир Путин подтвердил неотъемлемую принадлежность Донбасса и Новороссии к Российской Федерации. Свое заявление он сделал во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.







«Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все. Это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», — обозначил президент РФ.