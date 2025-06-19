Путин: Донбасс и Новороссия стали неотъемлемой частью РФ после референдума
Президент России Владимир Путин подтвердил неотъемлемую принадлежность Донбасса и Новороссии к Российской Федерации. Свое заявление он сделал во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.
«Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все. Это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», — обозначил президент РФ.Ранее Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины ведут согласование сроков проведения следующего раунда переговоров. Он может состояться после 22 июня.
Президент РФ также заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским, чтобы «поставить точку» на завершающем этапе переговоров. Однако перед этим Киеву надо решить проблему легитимности своего руководства. Требуется ответ на вопрос: кто будет подписывать итоговые соглашения со стороны Украины.