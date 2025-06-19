Бочаров: В Волгоградской области ночью отразили массированную атаку дронов ВСУ

19 июня 2025, 06:28

Фото: iStock/bbsferrari

Воздушная атака беспилотников ВСУ на Калачевский и Городищенский районы Волгоградской области была успешно отражена. Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили все БПЛА, которые приняли участие в массированной атаке. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.







«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда», — передает его слова официальный Telegram-канал администрации региона.