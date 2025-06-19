Бочаров: В Волгоградской области ночью отразили массированную атаку дронов ВСУ
Воздушная атака беспилотников ВСУ на Калачевский и Городищенский районы Волгоградской области была успешно отражена. Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили все БПЛА, которые приняли участие в массированной атаке. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда», — передает его слова официальный Telegram-канал администрации региона.В результате атаки украинских дронов отсутствуют какие-либо пострадавшие или повреждения инфраструктуры. Российские средства ПВО, находившиеся на дежурстве, полностью нейтрализовали угрозу.
Ранее «Радио 1» передавало, что Путин рассказал о планах по новому раунду переговоров России и Украины. Переговорные группы России и Украины уже ведут согласование сроков следующей встречи.
Также стало известно, что российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Спортсмен прожил 27 лет и за это время успел стать мастером спорта России.