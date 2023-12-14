Путин потребовал убрать с передовой женщин-военкоров

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Президент России Владимир Путин высказал свое отношение к тому, что женщин отправляют в зону СВО. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Нужно, чтобы руководства каналов убирали с передовой женщин-военкоров», - заявил Путин.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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Татьяна Лаврова