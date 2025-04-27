Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению от ВСУ Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся во время операции подразделений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению курского приграничья от украинских войск. Последним на территории российского региона было возвращено под контроль ВС РФ село Горналь.
Путин поздравил командующего группировкой и командиров с победой и выразил благодарность за «геройскую работу».
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Анастасия Чинкова