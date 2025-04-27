Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области

Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению от ВСУ Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся во время операции подразделений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению курского приграничья от украинских войск. Последним на территории российского региона было возвращено под контроль ВС РФ село Горналь.

Путин поздравил командующего группировкой и командиров с победой и выразил благодарность за «геройскую работу».

Читайте также:

Зеленского назвали «голым королём» после поражения в Курской области

«Это историческое событие»: Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области

Освобождение Курской области, наступление ВС РФ под Купянском и Торецком: последние новости СВО на 27 апреля
#операции
#сво
#вс рф
#владимир путин
#военные
#курская область
#россия
Рубио: США не расширяют санкции против России, чтобы не мешать мирным переговорам
27 апреля 2025, 17:16

Фото: iStock/ syahrir maulana

США не расширяют санкции против Российской Федерации, дабы не мешать мирным переговорам по Украине. Позицию Вашингтона разъяснил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.
«Мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе», — уточнил Марко Рубио.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки выразил надежду, что получится «сблизить» позиции Российской Федерации и Украины.

Марко Рубио подчеркнул, что санкции только отдаляют от мирного урегулирования конфликта.

«Когда вы начинаете делать такие вещи [вводить санкции], вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть», — поделился госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского вынудят приять предложение президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

Читайте также:

ERR: Трамп сообщил президенту Эстонии Карису, что решение по украинскому конфликту близко

Макрон поделился подробностями встречи с Зеленским в Риме

Зеленского назвали «голым королём» после поражения в Курской области
#украина
#россия
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт раскрыл, зачем Украина распространяет фейки о пробелах в обороне Сумской области
Военный эксперт Хатылев связал фейки об обороне Сумщины с нехваткой ресурсов ВСУ
27 апреля 2025, 11:34

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киевский режим распространяет фейки о пробелах в обороне Сумской области, которым якобы должны поверить ВС РФ и увязнуть в тяжелых боях, так как у ВСУ образовалась острая нехватка ресурсов. Об этом заявил бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Украина и ее западные партнеры перешли к психологическим операциям, так как чувствуют, что не справляются с российской армией на поле боя, потому хотят заманить ее в ловушку.
«Будут использоваться всевозможные инструменты, в том числе психологические. Англичане и американцы пытаются переложить это дело на украинские руки. Так как они у них кривые, мы знаем все о том, что они пытаются сделать против нас», — пояснил он.
Хатылев добавил, что у России есть свои люди в украинском тылу, которые предупреждают о психологических диверсиях.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что Киев распространяет фейки об отсутствии укреплений в Сумской области и слабой обороне, чтобы заманить российскую армию в ловушку, истощить и вынудить отступить.

Читайте также:

Освобождение Курской области, наступление ВС РФ под Купянском и Торецком: последние новости СВО на 27 апреля

Поддубный: самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области

Марочко: Киев хочет удержать Часов Яр для репутации на переговорах
#дело
#украина
#фейки
#люди
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Освобождение Курской области, наступление ВС РФ под Купянском и Торецком: последние новости СВО на 27 апреля
27 апреля 2025, 10:26

Фото: iStock/ZenitX

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


Вчера стало известно о том, что последние два населённых пункта, которые находились в зоне боевых действий, были освобождены от украинских войск. Речь идёт о сёлах Горналь в Курской области и Поповка в Белгородской области.

Тем не менее, в лесах Белгородской области, расположенных недалеко от границы, всё ещё остаются небольшие группы ВСУ. ВС РФ ведется активная работа по окончательной зачистке территории от врага. Все возможные маршруты пересечения границы украинскими военными находятся под непрерывным обстрелом со стороны российских сил.

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов разрушили мост через реку Псёл, расположенный на окраине населённого пункта Великая Рыбица в Сумской области. Это осложнило переброску подкреплений ВСУ в район Демидовки.

Зеленского назвали «голым королём» после поражения в Курской области
Зеленского назвали «голым королём» после поражения в Курской области

Покровское направление


Российские штурмовики сражаются в районе, расположенном к северо-западу от населённого пункта Надеждинка. Пока что попытки продвинуться к Новоалександровке с северного направления через Успеновку не привели к успеху.

В связи с этим ВС РФ начали разрабатывать альтернативный план действий — наступление с южного направления. Для этого российские военные усиливают контроль над территориями, расположенными к югу от Новоалександровки.

Краснолиманское направление


Российские военные продолжают наступление к северо-востоку от Торского и ведут активные действия в районе посёлка Новое. Под контролем ВС РФ находится восточная часть населённого пункта, при этом они оказывают давление с южного и западного направлений.

В окрестностях Редкодуба российские военные наносят точные удары по позициям ВСУ, которые находятся в частных постройках. Боевые действия в районе Новомихайловки продолжаются с прежней интенсивностью.

Запорожское направление


Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Малой Токмачки. Ключевой точкой противостояния остаётся местный кирпичный завод, который пока удерживают ВСУ.

Основной сложностью для продвижения российских сил стали украинские беспилотные летательные аппараты самолётного типа с функцией первого лица (FPV). В отличие от квадрокоптеров, эти дроны могут летать на большие расстояния и активно используются противником для атак. Российские войска адаптируются к новым вызовам, усиливая меры защиты.

Зеленский раскрыл, почему Киев не вернет Крым
Зеленский раскрыл, почему Киев не вернет Крым

Купянское направление


ВС РФ постепенно продвигаются вперёд, преодолевая сопротивление ВСУ на плацдарме в Двуречье, который имеет протяжённость примерно 35 километров. В окрестностях населённых пунктов Тополи, Каменка и Красное Первое российские военные укрепляют свои позиции, выравнивая линию фронта.

В то же время вражеские войска концентрируются в районе города Великий Бурлук, что может говорить о намерении провести ответные действия против российских позиций у реки Оскол.

Торецкое направление


Российская армия существенно увеличила зону своего контроля в западном направлении от Сухой Балки, установив контроль над важной дорогой, которая связывает Донецк с населённым пунктом Александро-Калиново.

В направлении Леонидовки российские военные силы продвигаются с юго-запада от Торецка. В то же время, на северо-востоке, вблизи населённого пункта Дачное, они наступают вдоль дороги, ведущей к Дылеевке.

Читайте также:

Боец ВС РФ: при отступлении националисты ВСУ убивают всех без разбора

Марочко: Киев хочет удержать Часов Яр для репутации на переговорах

«Это историческое событие»: Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
#военные
#армия
#контроль
#маршруты
#план
#всу
#вс рф
#киев
#статьи
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму назвали пиратством арест Украиной иностранного судна в Чёрном море
Константинов: арест Украиной иностранного судна в Чёрном море является пиратством
27 апреля 2025, 09:30

Фото: iStock/SHansche

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал захват Украиной иностранного судна в Чёрном море пиратством. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик сравнил произошедшее с сюжетом голливудского блокбастера «Пираты Карибского моря», однако подчеркнул, что это происходит в реальной жизни. Теперь одна из стран Азии испытала на себе «пиратские ухватки киевского режима».

В связи с произошедшим Константинов отметил, что с Украиной нельзя заключать сделки по безопасности навигации в Чёрном море.

Напомним, что Украина на днях задержала судно под предлогом вывоза зерна из Крыма. Власти страны выдвинули версию о том, что экипаж корабля азиатской страны якобы причастен к «теневому флоту» России.

Читайте также:

Зеленского назвали «голым королём» после поражения в Курской области

Поддубный: самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области

Боец ВС РФ: при отступлении националисты ВСУ убивают всех без разбора
#крым
#украина
#арест
#корабль
#море
#судно
#сделки
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ: при отступлении националисты ВСУ убивают всех без разбора
27 апреля 2025, 06:29

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

По словам военнослужащего 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток» с позывным «Махатма», националисты ВСУ при отступлении убивают всех без разбора. Об этом военный рассказал РИА Новости.
«Националисты украинской армии, ВСУ, они при отступлении начинают применять минометы, технику, дроны, не оставляя там никого, ни своих, ни чужих. В основном всегда. Они всегда уходят и, уходя, все взрывают», — поделился с агентством «Махатма».

Российский боец отметил, что часто солдатам приходиться наблюдать последствия преступлений украинских военных. Например, сам «Махатма» видел расстрелянные и зарезанные тела мирных жителей. К тому же встречались изнасилованные девушки. Солдат отметил, что подобных случаев было много.

Читайте также:

Поддубный: самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области

Марочко: Киев хочет удержать Часов Яр для репутации на переговорах

Telegraph: Зеленского вынудят принять предложение Трампа по Украине
#всу
#киев
#солдат
#тела
#украина
#вс рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате