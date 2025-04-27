Освобождение Курской области, наступление ВС РФ под Купянском и Торецком: последние новости СВО на 27 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
Вчера стало известно о том, что последние два населённых пункта, которые находились в зоне боевых действий, были освобождены от украинских войск. Речь идёт о сёлах Горналь в Курской области и Поповка в Белгородской области.
Тем не менее, в лесах Белгородской области, расположенных недалеко от границы, всё ещё остаются небольшие группы ВСУ. ВС РФ ведется активная работа по окончательной зачистке территории от врага. Все возможные маршруты пересечения границы украинскими военными находятся под непрерывным обстрелом со стороны российских сил.
Российские операторы беспилотных летательных аппаратов разрушили мост через реку Псёл, расположенный на окраине населённого пункта Великая Рыбица в Сумской области. Это осложнило переброску подкреплений ВСУ в район Демидовки.
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Покровское направление
Российские штурмовики сражаются в районе, расположенном к северо-западу от населённого пункта Надеждинка. Пока что попытки продвинуться к Новоалександровке с северного направления через Успеновку не привели к успеху.
В связи с этим ВС РФ начали разрабатывать альтернативный план действий — наступление с южного направления. Для этого российские военные усиливают контроль над территориями, расположенными к югу от Новоалександровки.
Краснолиманское направление
Российские военные продолжают наступление к северо-востоку от Торского и ведут активные действия в районе посёлка Новое. Под контролем ВС РФ находится восточная часть населённого пункта, при этом они оказывают давление с южного и западного направлений.
В окрестностях Редкодуба российские военные наносят точные удары по позициям ВСУ, которые находятся в частных постройках. Боевые действия в районе Новомихайловки продолжаются с прежней интенсивностью.
Запорожское направление
Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Малой Токмачки. Ключевой точкой противостояния остаётся местный кирпичный завод, который пока удерживают ВСУ.
Основной сложностью для продвижения российских сил стали украинские беспилотные летательные аппараты самолётного типа с функцией первого лица (FPV). В отличие от квадрокоптеров, эти дроны могут летать на большие расстояния и активно используются противником для атак. Российские войска адаптируются к новым вызовам, усиливая меры защиты.
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Купянское направление
ВС РФ постепенно продвигаются вперёд, преодолевая сопротивление ВСУ на плацдарме в Двуречье, который имеет протяжённость примерно 35 километров. В окрестностях населённых пунктов Тополи, Каменка и Красное Первое российские военные укрепляют свои позиции, выравнивая линию фронта.
В то же время вражеские войска концентрируются в районе города Великий Бурлук, что может говорить о намерении провести ответные действия против российских позиций у реки Оскол.
Торецкое направление
Российская армия существенно увеличила зону своего контроля в западном направлении от Сухой Балки, установив контроль над важной дорогой, которая связывает Донецк с населённым пунктом Александро-Калиново.
В направлении Леонидовки российские военные силы продвигаются с юго-запада от Торецка. В то же время, на северо-востоке, вблизи населённого пункта Дачное, они наступают вдоль дороги, ведущей к Дылеевке.
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Елена Генералова