Объявленное Путиным трехдневное перемирие в зоне СВО подошло к концу

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Срок трёхдневного перемирия, объявленного Россией в честь 80-летия Победы, истёк в 00:00 мск 11 мая.
Режим прекращения огня действовал с 00:00 мск 8 мая, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные за это время совершили 9 318 нарушений, продолжая обстрелы и диверсионные операции.
Президент Владимир Путин инициировал перемирие в конце апреля, но Владимир Зеленский публично отверг его ещё 3 мая.
Это уже третья попытка Москвы ввести временное прекращение огня за время специальной военной операции (СВО).
В январе 2023 года рождественское перемирие было нарушено Киевом, что Кремль назвал «циничным шагом». Аналогично в апреле 2025-го ВСУ игнорировали пасхальное перемирие. Даже символические гуманитарные паузы Украина использует для перегруппировки сил.
При этом ранее стало известно, что США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS).
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Президент Владимир Путин инициировал перемирие в конце апреля, но Владимир Зеленский публично отверг его ещё 3 мая.
Это уже третья попытка Москвы ввести временное прекращение огня за время специальной военной операции (СВО).
В январе 2023 года рождественское перемирие было нарушено Киевом, что Кремль назвал «циничным шагом». Аналогично в апреле 2025-го ВСУ игнорировали пасхальное перемирие. Даже символические гуманитарные паузы Украина использует для перегруппировки сил.
При этом ранее стало известно, что США разрешили Германии передать Украине 100 ракет для зенитных комплексов Patriot и 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS).
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Мария Моисеева