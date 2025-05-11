Объявленное Путиным трехдневное перемирие в зоне СВО подошло к концу

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о полной поддержке России в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, около 1,5 тысячи военнослужащих из республики участвуют в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры Гаглоева с Владимиром Путиным.