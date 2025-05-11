Выяснилось об огромных потерях ВСУ за три дня перемирия

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Украинские вооружённые силы (ВСУ) понесли значительные потери во время атак на российские позиции в период трёхдневного перемирия, объявленного ко Дню Победы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.
По его словам, действия ВСУ не имели военного смысла и проводились исключительно в политических целях. Российский лидер отметил, что военные специалисты оценили эти атаки как тактически бессмысленные, приведшие к тяжёлым потерям для Украины.
Ранее сообщалось, что срок трёхдневного перемирия, объявленного Россией в честь 80-летия Победы, истёк в 00:00 мск 11 мая. Режим прекращения огня действовал с 00:00 мск 8 мая, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные за это время совершили 9 318 нарушений, продолжая обстрелы и диверсионные операции.
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«Атаки (ВСУ), в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения. (...) Противник понёс очень большие потери», — сказал президент РФ.Перемирие, действовавшее с 8 по 11 мая, было проигнорировано Киевом, что, по мнению Путина, демонстрирует отсутствие реального стремления к диалогу.
Ранее сообщалось, что срок трёхдневного перемирия, объявленного Россией в честь 80-летия Победы, истёк в 00:00 мск 11 мая. Режим прекращения огня действовал с 00:00 мск 8 мая, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные за это время совершили 9 318 нарушений, продолжая обстрелы и диверсионные операции.
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Мария Моисеева