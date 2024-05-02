Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего группировкой «Восток»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также отмечается, что этим же документом глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику управления оперативной подготовки российской армии и командующему 68-м армейским корпусом Виталию Полесному.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденом мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Отмечается, что он представлен к награде за самоотверженность и мужество, проявленные во время исполнения профессионального долга.
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Анастасия Чинкова