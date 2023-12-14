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Путин призвал главу Генштаба не спешить выдавливать ВСУ из Крынок

14 декабря 2023, 16:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российские военные получили указание не выдавливать украинские подразделения из района села Крынки на левой стороне реки Днепр. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
«Я какое-то время назад сказал НГШ (начальнику Генштаба Валерию Герасимову - ред.): «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав», - сказал Путин, подводя итоги года.

Он с сожалением отметил, что так проявляется логика вооруженной борьбы. ВСУ продолжают подвозить туда все новые сил, что является трагедией для Украины, уверен глава государства.


Путин пояснил, что элитные штурмовые отряды украинской армии попали в районе Крынок в «огневой мешок». Потери их исчисляются десятками убитых, при этом у ВС РФ там только санитарные потери. По словам президента, атаки ВСУ в районе Крынок продолжаются из политических соображений, при этом сами украинские военные считают это «билетов в один конец», заключил российский лидер.

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Путин раскрыл, когда настанет мир
Путин: мир будет возможен, когда Россия достигнет своих целей СВО
14 декабря 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Мир будет возможным тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итоги года.
«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — заявил президент, подчеркнув, что пока цели не меняются, это денацификация Украины, демилитаризация, вопрос о ее нейтральном статусе.

 Президент коснулся и темы демилитаризации Украины. По его словам, Украина почти ничего не производит, а только получает вооружение от стран-союзниц «на халяву», однако это когда-то может закончиться.

 Глава государства уточнил, что за время контрнаступления ВСУ российскими силами было ликвидировано 747 танков и порядка 2 тыс. бронированных машин противника. Вот это и есть демилитаризация, заключил президент.

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Командир ВСУ оценил превосходство российской армии
Командир ВСУ: ВС РФ превосходят ВСУ в количестве FPV-дронов
14 декабря 2023, 15:39

Фото: iStock/vadimrysev

ВС России значительно превосходят ВСУ по количеству FPV-беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил украинский командир, чьи слова приводит Newsweek.
Он отметил, что украинские военные могут запустить один беспилотник в ключевых боевых точках на востоке и юге Украины, а Россия тем временем способна осуществлять запуск до семи дронов. 

Также командир ВСУ подчеркнул, что российские беспилотники могут проникнуть в воздушное пространство Украины и обнаруживать там любые необходимые цели. А украинская сторона может запускать дроны только при наличии уже готовой, конкретной цели.  

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Путин предсказал итоги СВО
Путин о СВО: Победа будет за нами
14 декабря 2023, 15:38

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что РФ одержит победу в СВО. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Победа будет за нами», - отметил Путин.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
 
 Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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ВСУ установили «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией
«Страна.ua»: ВСУ устанавливают «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией
14 декабря 2023, 14:40

Фото: iStock/Nzpn

ВСУ устанавливают защитные линии в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на командующего Операцией объединённых сил Сергея Наева.
Отмечается, что вблизи границы устанавливаются две защитные линии с так называемыми «зубами дракона» и другими защитными сооружениями. 

По словам Наева, при возникновении угрозы, дополнительные силы ВСУ прибудут на эти защитные линии для обороны.

Напомним, что «зубами дракона» называют бетонные противотанковые пирамиды, которые погружают в землю рядами в определённом порядке. 

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины в четверг была объявлена воздушная тревога. 

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Депутат Рады Безуглая назвала реальное число солдат ВСУ на фронте
Депутат Безуглая: Воюют реально 300 тысяч украинцев из армии в миллион солдат
14 декабря 2023, 14:25

Фото: istockphoto/JARAMA

В составе ВСУ примерно 300 тысяч солдат принимают непосредственное участие в боевых действиях. Однако общая численность украинской армии составляет около 1 миллиона человек.
Такие данные привела депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Она задаётся вопросом, если реально воюют 300 тысяч человек, то чем занимаются остальные?

По словам Безуглой, та часть военнослужащих Вооружённых сил Украины, которая не принимает непосредственного участия в боевых действиях, обходится казне в 168 миллиардов гривен в год (4,5 миллиарда долларов по курсу Нацбанка Украины). Основная претензия депутата заключается в отсутствии ротации боевых частей, несмотря на то, что большая часть украинских войск находится в тылу.

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Путин раскрыл число военных, находящихся в зоне СВО
Путин: в зоне спецоперации находятся 617 тысяч российских военных
14 декабря 2023, 13:59

Фото: сайт Кремля

В зоне проведения специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военных. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
«Протяженность линии соприкосновения – свыше 2 тысяч километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, группировка - 617 тысяч», - уточнил российский лидер.
Путин также во время подведения итогов потребовал убрать с передовой женщин-военкоров. Нужно, чтобы руководства каналов убирали с передовой женщин-военкоров, считает президент.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Пробел Минобороны»: Путин оценил ситуацию с ЧВК
Путин назвал ситуацию с ЧВК пробелом, допущенным Минобороны РФ
14 декабря 2023, 13:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что ситуация с ЧВК является пробелом Министров обороны РФ, которого быть не должно.

«Формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема», — заявил глава государства. 
Он пояснил, что с бойцами из состава частных военных компаний не заключались контакты, что и создала такую рудную ситуацию. 

По его словам, в каких-либо отношениях с государством находились командиры ЧВК, а выплаты производились наличными. Сейчас сложно установить списочный состав этих компаний.

На мероприятии Путин  также рассказал о ситуации с количеством беспилотников у российских войск в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан. 

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#рф
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Путин озвучил продолжительность линии фронта спецоперации
Путин: протяжённость линии фронта в зоне спецоперации составляет почти 2 тыс. км
14 декабря 2023, 13:20

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что линия фронта в зоне специально военной операции составляет 2 тысячи километров.

«Не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет, и закупается частным образом из-за границы», — заявил президент. 
Он отметил, что государство, Министерство обороны активно работают и ситуация постепенно улучшается.

В ходе мероприятия российский лидер также рассказал о ситуации с количеством беспилотников у российских войск в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#президент
#производство
#операции
#государство
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Путин потребовал убрать с передовой женщин-военкоров
Путин: Нужно убрать с передовой женщин-военкоров
14 декабря 2023, 12:54

Фото: Сайт Кремя

Президент России Владимир Путин высказал свое отношение к тому, что женщин отправляют в зону СВО. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Нужно, чтобы руководства каналов убирали с передовой женщин-военкоров», - заявил Путин. 

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.

Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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