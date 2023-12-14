Путин призвал главу Генштаба не спешить выдавливать ВСУ из Крынок

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Российские военные получили указание не выдавливать украинские подразделения из района села Крынки на левой стороне реки Днепр. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
«Я какое-то время назад сказал НГШ (начальнику Генштаба Валерию Герасимову - ред.): «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав», - сказал Путин, подводя итоги года.
Он с сожалением отметил, что так проявляется логика вооруженной борьбы. ВСУ продолжают подвозить туда все новые сил, что является трагедией для Украины, уверен глава государства.
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