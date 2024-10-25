Путин призвал игнорировать заявления Запада об усталости от Украины

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
России не следует обращать внимания на высказывания о том, что Запад якобы устал от боевых действий на Украине, и ни в коем случае не расслабляться.
Об этом в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что одновременно западные политики не устают твердить о необходимости нанесения стратегического поражения России. Также основные союзники Киева продолжают заявлять о том, что будут продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием. Так что расслабляться определённо не стоит, заключил Владимир Путин.
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«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава государства напомнил, что одновременно западные политики не устают твердить о необходимости нанесения стратегического поражения России. Также основные союзники Киева продолжают заявлять о том, что будут продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием. Так что расслабляться определённо не стоит, заключил Владимир Путин.
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Александр Бойцов