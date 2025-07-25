Путин призвал жестко пресекать посягательства извне на суверенитет и ценности РФ

25 июля 2025, 01:53

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны для защиты суверенитета, традиционных ценностей, межнационального мира и согласия. Об этом он заявил в видеообращении к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника.





День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается в России 25 июля.



Глава государства подчеркнул важность пресечения информационных диверсий и провокаций. Он напомнил о важности разоблачения теневых финансовых махинаций и изощренных мошеннических схем, особенно направленных против пожилых граждан и членов семей участников специальной военной операции.





«Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — отметил он.