Путин призвал жестко пресекать посягательства извне на суверенитет и ценности РФ
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны для защиты суверенитета, традиционных ценностей, межнационального мира и согласия. Об этом он заявил в видеообращении к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника.
День сотрудника органов следствия ежегодно отмечается в России 25 июля.
Глава государства подчеркнул важность пресечения информационных диверсий и провокаций. Он напомнил о важности разоблачения теневых финансовых махинаций и изощренных мошеннических схем, особенно направленных против пожилых граждан и членов семей участников специальной военной операции.
«Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — отметил он.Президент отметил мужественную работу сотрудников Следственного комитета в зоне СВО и их добросовестное выполнение профессионального долга в целом. В конце своего обращения Владимир Путин пожелал следователям успехов в службе, здоровья и благополучия их семьям.