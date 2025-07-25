В пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прогремели взрывы, система ПВО сбивает дроны

25 июля 2025, 00:56

SHOT: Взрывы прогремели в Ростовской области на фоне уничтожения БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ростовской области в пригородах Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее семи взрывов. Предварительной причиной называют работу системы ПВО в процессе уничтожения БПЛА ВСУ «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свидетельства очевидцев.