В пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прогремели взрывы, система ПВО сбивает дроны
В Ростовской области в пригородах Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее семи взрывов. Предварительной причиной называют работу системы ПВО в процессе уничтожения БПЛА ВСУ «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Свидетели отмечают, что наблюдали вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих БПЛА.
Жители пригорода Таганрога сообщили о пяти-семи мощных взрывах. Информация о громких звуках и вспышках в небе поступает также от жителей городов Шахты, Матвеев Курган и самого Новочеркасска.
В Telegram-канале Baza выложили кадры поражения украинского дрона над Новочеркасском. Автор видео комментировал событие лаконичным: «Еще одна пошла».
На данный момент официальных данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что РС РФ нанесли авиационный удар по зданию в Херсоне, где располагался штаб украинских сил. На момент удара внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции.
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