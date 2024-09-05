Путин раскрыл, чего добиваются ВС РФ в боях с ВСУ

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Потери ВСУ могут привести к обрушению фронта на основных направлениях и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Противник несёт очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что именно этого и добивается Россия.
Путин также заявил, что Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые вообще не думают об этой стране. Глава государства подчеркнул, что украинские войска несут колоссальные потери, что говорит об абсолютном равнодушии украинских властей.
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