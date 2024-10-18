Путин раскрыл, чем закончится СВО

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Россия одержит победу в спецоперации. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Президент отметил, что Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.
Он также добавил, что Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине. Хотя в настоящее время создать ядерное оружие несложно, однако по словам президента, неясно, способна ли на это Украина.
Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.
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«Победа будет за нами», — заявил Путин.
Он также добавил, что Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине. Хотя в настоящее время создать ядерное оружие несложно, однако по словам президента, неясно, способна ли на это Украина.
Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.
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Элина Позднякова