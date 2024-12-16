Белоусов раскрыл шокирующие потери ВСУ с начала спецоперации

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
В 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч солдат убитыми и ранеными, при этом с начала российской спецоперации Украина лишилась почти миллиона своих военных. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба МО РФ.
«Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек за всё время СВО», — заявил Белоусов.
По его словам, только при вторжении в Курскую область противник потерял более 40 тысяч солдат.
Кроме того, в 2024 году в зоне СВО российские силы уничтожили более 58 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ, из которых 18 тысяч – иностранного производства.
Белоусов также отметил, что высокоточное оружие ВС РФ нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу и энергетической системе Украины. Таким образом, противник не имеет возможности производить вооружение, технику и боеприпасы в необходимом объеме.
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