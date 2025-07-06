Путин раскрыл, на какую сумму российские БПЛА сожгли вражеской техники
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские беспилотники, поставленные по линии Народного фронта, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов. Об этом он сообщил во время выступления на организованном Народным фронтом форуме «Всё для победы!».
По словам главы российского государства, Народным фронтом поставлено в войска 110 тыс. дронов различных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. Путин призвал правительства западных государств, которые поставляют оружие на Украину, задуматься, на что тратятся народные средства.
Российский лидер поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и служение Отечеству.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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