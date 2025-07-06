Путин раскрыл, на какую сумму российские БПЛА сожгли вражеской техники

06 июля 2025, 16:08

Путин: российские беспилотники сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские беспилотники, поставленные по линии Народного фронта, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов. Об этом он сообщил во время выступления на организованном Народным фронтом форуме «Всё для победы!».