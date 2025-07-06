Российские войска взяли в огневой мешок группировку ВСУ в ДНР

06 июля 2025, 15:32

Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке в селе Мирное на западе ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка ВСУ в селе Мирное на западе ДНР оказалась в огневом мешке после взятия под контроль российскими военными населенного пункта Поддубное. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.







«Освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном», — отметил он.