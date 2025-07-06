Российские войска взяли в огневой мешок группировку ВСУ в ДНР
Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке в селе Мирное на западе ДНР
Группировка ВСУ в селе Мирное на западе ДНР оказалась в огневом мешке после взятия под контроль российскими военными населенного пункта Поддубное. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном», — отметил он.
До этого стало известно, что бойцы ВС РФ поразили комплекс Patriot производства США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.