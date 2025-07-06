ВС РФ освободили Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области
Бойцы ВС РФ взяли под контроль два села в зоне проведения СВО. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Поддубное в ДНР, а группировка войск «Запад» освободила Соболевку в Харьковской области.
Потери противника в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили до 190 боевиков, в зоне ответственности группировки войск «Запад» — более 230 солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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