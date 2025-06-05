Путин раскрыл Папе Римскому детали переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин в первом телефонном разговоре с Папой Римским Львом XIV выразил заинтересованность в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса. В Кремле сообщили, что Путин подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта для достижения справедливого и всеобъемлющего мира.
Российский лидер проинформировал главе Римско-католической церкви о переговорах в Стамбуле, достигнутых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших. Путин также обратил внимание на эскалацию конфликта со стороны Украины и совершение диверсий на российской территории.
Президент подчеркнул, что намеренный удар Украины по мирному населению России является актом терроризма. Этот разговор состоялся вскоре после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который длился более часа.
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