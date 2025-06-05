Путин раскрыл Папе Римскому детали переговоров с Украиной

05 июня 2025, 10:42

Путин и Папа Римский обсудили пути мирного урегулирования украинского конфликта

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в первом телефонном разговоре с Папой Римским Львом XIV выразил заинтересованность в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса. В Кремле сообщили, что Путин подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта для достижения справедливого и всеобъемлющего мира.