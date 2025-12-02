Путин раскрыл самый радикальный ответ РФ на пиратство Украины
Путин: Украину отрежут от моря в ответ на пиратство Киева
Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения ответных мер против судов стран, которые поддерживают Украину в ее действиях, связанных с пиратством.
Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что самым радикальным способом остановить подобные действия может стать блокировка доступа республики к морю, что лишит ее этой возможности.
«Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность — я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность», — добавил Путин.
По словам президента, ситуация развивается «по нарастающей». Российский лидер выразил надежду, что украинское руководство, а также «те, кто стоит за их спиной», подумают о целесообразности продолжения такой практики.