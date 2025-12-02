Путин: Европа мешает США урегулировать конфликт на Украине
Европа мешает США урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
По его словам, которые передает РИА Новости, ЕС предлагал внести в мирный план только те изменения, которые подорвали бы процесс. Лидер РФ отметил, что европейцы сами отстранились от участия в переговорах.
«Результаты сегодня тоже не нравятся [европейским странам], они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту [Дональду] Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают», — сказал Путин.Ранее похожий вывод сделал чиновник из Франции, которого процитировала американская газета Wall Street Journal.