Путин: Европа мешает США урегулировать конфликт на Украине

02 декабря 2025, 19:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европа мешает США урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.





По его словам, которые передает РИА Новости, ЕС предлагал внести в мирный план только те изменения, которые подорвали бы процесс. Лидер РФ отметил, что европейцы сами отстранились от участия в переговорах.

«Результаты сегодня тоже не нравятся [европейским странам], они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту [Дональду] Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают», — сказал Путин.