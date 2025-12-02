Путин: Россия не хочет воевать с Европой
Президент России Владимир Путин 2 декабря заявил, что страна не собирается воевать с Европой.
Он сделал это заявление в интервью журналистам на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!», отвечая на вопрос издания «Известия».
«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но, если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас», — сказал глава государства.Он добавил, что сейчас Россия проводит свои операции на Украине «хирургически», но в случае нападения со стороны европейских стран ситуация изменится.
Ранее Путин также упоминал о том, что Россия сталкивается с внешним давлением, но уверенно справляется с возникающими вызовами.