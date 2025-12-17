Путин рассказал о непрерывной работе по укреплению ВС России
Работа по укреплению Вооруженных сил РФ в последние годы идет непрерывно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
Путин подчеркнул, что ВС РФ значительно улучшили свою боеспособность и эффективность управления. Несмотря на сложные обстоятельства, российские войска демонстрируют высокую боеспособность, подчеркнул глава государства.
Российская армия уверенно контролирует стратегическую инициативу на всех участках линии боевого соприкосновения, добавил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
