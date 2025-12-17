Достижения.рф

Путин: возможности армии РФ постоянно развиваются
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Работа по укреплению Вооруженных сил РФ в последние годы идет непрерывно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.



Путин подчеркнул, что ВС РФ значительно улучшили свою боеспособность и эффективность управления. Несмотря на сложные обстоятельства, российские войска демонстрируют высокую боеспособность, подчеркнул глава государства.

Российская армия уверенно контролирует стратегическую инициативу на всех участках ​линии боевого соприкосновения, добавил президент.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

