Путин рассказал о непрерывной работе по укреплению ВС России

17 декабря 2025, 14:58

Путин: возможности армии РФ постоянно развиваются

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Работа по укреплению Вооруженных сил РФ в последние годы идет непрерывно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.