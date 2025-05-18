За ночь над двумя российскими регионами сбили семь дронов ВСУ

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Средства ПВО за ночь ликвидировали семь украинских дронов над двумя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что четыре вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и три — над Брянской. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова