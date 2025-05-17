Песков озвучил принципиальный момент при подписании документов с Украиной

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Для России важно, кто со стороны Украины будет подписывать документы, согласованные во время переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны главным и принципиальным остаётся, кто именно от украинской делегации будет подписывать документы.
Ранее в этот день Песков заявил, что Россия в скором времени подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня.
Также Песков раскрыл, когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Читайте также:
Эрдоган оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле
Медведев раскрыл, к чему может привести провал переговоров по Украине
В Крыму заявили, что Украина сменит курс на построение будущего в единстве с Россией
Ранее в этот день Песков заявил, что Россия в скором времени подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня.
Также Песков раскрыл, когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Читайте также:
Эрдоган оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле
Медведев раскрыл, к чему может привести провал переговоров по Украине
В Крыму заявили, что Украина сменит курс на построение будущего в единстве с Россией
Анастасия Чинкова