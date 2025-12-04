Путин рассказал о предложениях США по мирному плану по Украине

04 декабря 2025, 11:00

Путин: США предложили разделить 28 пунктов мирного плана «на 4 пакета»

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

США предложили разбить 28 пунктов своего нового плана по урегулированию конфликта на Украине «на 4 пакета» и обсуждать его в таком формате. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.





По словам российского лидера, сами предложения актуальны и обсуждаются.





«Предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]», — отметил Путин.