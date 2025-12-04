Достижения.рф

Путин рассказал о предложениях США по мирному плану по Украине

Путин: США предложили разделить 28 пунктов мирного плана «на 4 пакета»
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

США предложили разбить 28 пунктов своего нового плана по урегулированию конфликта на Украине «на 4 пакета» и обсуждать его в таком формате. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.



По словам российского лидера, сами предложения актуальны и обсуждаются.

«Предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]», — отметил Путин.

Президент добавил, что Россия не согласна с рядом положений мирного договора, предложенного США по Украине. При этом Путин не уточнил, какие именно пункты вызвали возражения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0