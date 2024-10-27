В зоне СВО впервые уничтожили радарный комплекс ieMHR из Израиля

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Минобороны России впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО тактического радарного комплекса ieMHR, производящегося в Израиле. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке министерства. Вместе с ним были уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.
По информации ведомства, радар израильского производства поразили в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ.
«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении.Читайте также:
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