Путин рассказал об успехах российской армии в зоне СВО с начала года

03 июля 2026, 23:34

ВС РФ освободили 133 населённых пункта с начала года

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

С начала года российская армия освободила 133 населённых пункта и взяла под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.