Путин рассказал об успехах российской армии в зоне СВО с начала года
С начала года российская армия освободила 133 населённых пункта и взяла под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
В июне российские войска освободили 29 населенных пунктов и захватили 636 квадратных километров, а наступление продолжается по всем фронтам. Наибольшие темпы продвижения наблюдаются в зонах ответственности группировок «Север» и «Восток».
Группировка «Север» активно расширяет зону безопасности в Сумской и Харьковской областях, также идет работа по созданию такой территории в Днепропетровской области. Передовые российские части находятся всего в девяти километрах от южной окраины Запорожья.
«Южная» группировка продвинулась на 23 километра от Северска, передовые отряды расположены в восьми километрах от Славянска. Тем временем ВСУ продолжают безуспешные попытки прорваться в Купянск, понеся значительные потери — с 10 мая уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих.
Кроме того, продолжается ликвидация противника на восточном берегу реки Оскол и завершается освобождение Красного Лимана, который является важным административным центром и крупным логистическим узлом.
Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку, бои продолжаются в Белицком. Группировка «Восток» продолжает наступление на запад в восточной части Запорожской области.
Ночью 2 июля российские войска нанесли удары по пяти предприятиям авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, а также поразили пять аэродромов. Герасимов добавил, что киевский режим, не добившись успехов, пытается убедить западных спонсоров в перехвате инициативы.
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