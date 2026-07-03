Родственники осужденных по делу Симоньян напали на журналиста
В Москве у здания суда произошёл инцидент с участием родственников одного из фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Об этом 3 июля написал телеграм-канал «Осторожно, новости».
По имеющейся информации, близкие осуждённого, присутствовавшие на заседании, требовали от представителей СМИ прекратить съёмку и не допускать попадания в кадр подсудимых в момент оглашения приговора. После окончания заседания они начали оскорблять журналистов, на что один из сотрудников прессы ответил грубостью.
Конфликт продолжился на улице, где на корреспондента напали. Драку пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что главного обвиняемого Михаила Балашова приговорили к 25 годам лишения свободы, остальные 12 подсудимых получили сроки от шести до 20 лет колонии. Процесс проходил в закрытом режиме, так как среди обвиняемых есть несовершеннолетние.
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, организованных украинскими спецслужбами. В Москве и Рязанской области задержали членов запрещенной в России неонацистской группировки, созданной Балашовым в апреле 2022 года. Они вели слежку за местами работы и жительства потенциальных жертв. На допросах задержанные признались, что действовали по заданию Службы безопасности Украины, которая пообещала выплатить по 1,5 миллиона рублей за убийство каждой из журналисток.
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