Родственники осужденных по делу Симоньян напали на журналиста

03 июля 2026, 18:35

Родные фигурантов по делу Симоньян устроили драку с журналистом у суда

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Москве у здания суда произошёл инцидент с участием родственников одного из фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Об этом 3 июля написал телеграм-канал «Осторожно, новости».