Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне СВО

03 июля 2026, 23:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с военным руководством, в ходе которого заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства поставил ряд задач и обозначил ключевые приоритеты на ближайшую перспективу.