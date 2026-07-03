Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне СВО
Президент России Владимир Путин провел совещание с военным руководством, в ходе которого заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства поставил ряд задач и обозначил ключевые приоритеты на ближайшую перспективу.
Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, одной из главных тем стала реализация планов по обеспечению безопасности приграничных территорий. Путин отметил, что работа по созданию санитарной зоны на территории Харьковской и Сумской областей ведется в плановом порядке. При этом президент подчеркнул, что масштаб этой зоны будет напрямую зависеть от действий противника: чем интенсивнее украинские формирования наносят удары по гражданской инфраструктуре, тем обширнее придется делать буферную полосу для защиты российских регионов.
В ходе совещания также обсуждалась ситуация на линии боевого соприкосновения. Путин констатировал, что стратегическая инициатива на поле боя в настоящее время полностью находится на стороне Вооруженных сил РФ. Особо отметили роль недавнего освобождения населенного пункта Константиновка. По словам президента, этот шаг является первым, но крайне значимым этапом на пути к освобождению всего славянско-краматорского узла обороны противника.
Кроме того, глава государства поручил профильным ведомствам провести тщательный анализ действий союзников Киева. Путин акцентировал внимание на необходимости выявления тех стран, которые выступают основными подстрекателями к продолжению боевых действий и препятствуют мирному урегулированию.
Отдельно в Кремле обратили внимание на информационный фон. Песков отметил, что в ходе совещания президент указал на масштабную информационно-пропагандистскую операцию киевского режима, направленную на тиражирование в СМИ и соцсетях тезисов о якобы имеющихся успехах ВСУ, которые не соответствуют действительности.
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