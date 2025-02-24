Макрон высказался о замороженных активах России

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Конфискация замороженных российских активов не представляется возможной, поскольку она противоречит международному праву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — произнес французский лидер.
Макрон добавил, что вопрос замороженных активов РФ должен стать частью переговорного процесса по Украине.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что на восстановление республики понадобится 500 миллиардов евро. Политик подчеркивал, что первичным источником финансирования для этого станут российские активы.
Перед этим сообщалось, что возмутило пользователей сети, и как с этим связана Украина.
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Никита Кротов