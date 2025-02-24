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Макрон высказался о замороженных активах России

Макрон: изъять замороженные активы РФ нельзя, это противоречит праву
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Конфискация замороженных российских активов не представляется возможной, поскольку она противоречит международному праву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — произнес французский лидер.

Макрон добавил, что вопрос замороженных активов РФ должен стать частью переговорного процесса по Украине.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что на восстановление республики понадобится 500 миллиардов евро. Политик подчеркивал, что первичным источником финансирования для этого станут российские активы.

Перед этим сообщалось, что возмутило пользователей сети, и как с этим связана Украина.

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#новости
Трамп оценил возможность своего приезда в Москву 9 мая
Трамп: 9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву
24 февраля 2025, 22:08

Парад Победы (Фото РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Американский президент Дональд Трамп считает, что 9 мая — это слишком рано для его приезда в Москву, пишет агентство Reuters.
По информации журналистов, республиканец желает посетить РФ «в подходящее время».

Ранее Дональд Трамп опровергал данные французского издания Le Point о готовящейся поездке в Москву в честь 80-летия Великой Победы.

«Нет, я не поеду», — говорил нынешний хозяин Белого дома.

Перед этим политик сделал предположение о том, что российская спецоперация на Украине может завершиться уже в ближайшие недели.

«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — говорил президент США журналистам.
Он отмечал, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам поможет американской стороне вернуть вложенные в республику средства.

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#9 мая
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Трамп предположил, когда может закончиться СВО
Трамп: СВО на Украине может закончиться в ближайшие недели
24 февраля 2025, 21:47

Фото: istockphoto/reflection_art

Спецоперация на Украине может закончиться в ближайшие недели, предположил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — сказал республиканец прессе в Белом доме.

Политик добавил, что договоренность между Вашингтоном и Киевом по минералам «приближается к финальному этапу».

«Наконец, благодаря этой сделке, мы начнем получать обратно вложенные деньги», — резюмировал Трамп.
Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон заявлял, что, по его мнению, американское предложение о сделке по редкоземельным металлам — «афера».

Джонсон подчеркнул, что сегодняшний курс Вашингтона «противоречит» тому, что был при демократах.

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«Тела разлагаются на позициях»: пленный украинец рассказал об ужасах службы в ВСУ
Пленный солдат ВСУ: украинское командование не вывозит тела погибших с поля боя
24 февраля 2025, 21:39

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украинское командование не вывозит с поля боя тела погибших украинских солдат и не эвакуируют раненых. Трупы разлагаются на позициях, а на передовой находятся неподготовленные военные. Об этом рассказал украинский военнопленный Антон Меримерин.
Меримерина мобилизовали в марте 2024 года и отправили проходить курс молодого бойца.

«Я из автомата пять патронов на полигоне выстрелил. Что я с этим могу сделать?» — рассказал Меримерин в беседе с RT.

Он добавил, что в украинской армии практически не осталось профессиональных солдат. Теперь там служат водители, повара и кондитеры, а ВСУ несут огромные потери.

По словам военнопленного, его рота за 12 дней была полностью ликвидирована. При этом тела боевиков не эвакуируют. Они остаются на позициях и разлагаются.

Так, 12 июля 2024 года Меримерина отправили на первое боевое задание, где он вместе с сослуживцами должен был штурмовать позиции ВС РФ. Однако колонну техники ВСУ быстро разбили, и все подразделение было окружено российскими бойцами.

«Подорвались на мине и узнали, что мы в кольце. Решили сдаться. Зашли в посёлок, нашли в разбитом доме простыню, оторвали кусок. Подняли белый флаг и пошли сдаваться», — вспоминает пленный украинец.

Он отметил, что россияне оказали необходимую медицинскую помощь всем пленным, накормили и напоили.

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ПВО сбила украинские беспилотники над тремя российскими регионами
Минобороны: над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 дронов ВСУ
24 февраля 2025, 21:31

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российская противовоздушная оборона за два часа сбила 12 украинских дронов над тремя регионами, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет о крымском полуострове, а также об Орловской и Брянской областях.
«…Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА — над территориями Орловской и Брянской областей», — сказано в сводке МО РФ.
Ранее стало известно, что шесть украинских беспилотников сбили над территориями курского, орловского и белгородского регионов РФ.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В России заявили о глубоком кризисе режима Зеленского
Политолог Мезюхо: режим Зеленского находится в кризисе
24 февраля 2025, 21:18

Владимир Зеленский

Политолог Иван Мезюхо отметил, что режим Владимира Зеленского находится в глубочайшем кризисе. Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось о том, что самая опасная фаза украинского конфликта ждет главу киевского режима в ближайшие недели.
«Это связано в первую очередь с непростой обстановкой для украинских вооружённых формирований на поле боя. И во вторую очередь — с тем, что США при Дональде Трампе наконец-то существенно поменяли свою стратегию в отношении украинского кризиса», — заявил Мезюхо в беседе с RT.

По его словам, Зеленский не успевает за этими изменениями и начинает вести себя неадекватно, превратившись в неустойчивого в психоэмоциональном плане политика.

В понедельник, 24 февраля, Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента Украины, если это принесёт мир или позволит Украине вступить в НАТО.

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