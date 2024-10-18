Эксперт оценил попытку ВСУ возвести укрепления в Курской области

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Боевики ВСУ вряд ли смогут возвести укрепления в Курской области, ведь бойцы ВС РФ контролируют все пути с учетом тех, по которым идут грузы для Украины. Такое мнение журналистам «Ленты.ру» выразил отставной полковник Андрей Кошкин.
«Все дороги простреливаются. Так что никакого оптимизма в вопросе возведения полноценных оборонительных сооружений для ВСУ я не вижу, Работа наших военных весьма результативна», — прокомментировал эксперт.Он добавил, что российские военные успешно наступают под Курском, уничтожая вражескую технику и сужая огневой мешок.
Ранее сообщалось, что украинские неонацисты в спешке начали возводить низкокачественные укрепления в Курской области.
Нападение на Курскую область произошло в начале августа, противник получил отпор, бои в регионе идут до сих пор.
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Никита Кротов