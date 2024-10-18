Эксперт оценил попытку ВСУ возвести укрепления в Курской области

Боевики ВСУ вряд ли смогут возвести укрепления в Курской области, ведь бойцы ВС РФ контролируют все пути с учетом тех, по которым идут грузы для Украины. Такое мнение журналистам «Ленты.ру» выразил отставной полковник Андрей Кошкин.