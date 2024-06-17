В МАГАТЭ призвали к возобновлению сотрудничества с КНДР

Фото: сайт Кремля
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) должно быть возобновлено. Об этом Гросси заявил в интервью «Известиям».
Гросси подчеркнул, что КНДР имеет амбициозную ядерную программу.
Он также отметил, что международное сообщество не смогло сдержать КНДР в вопросе ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что Белый дом обеспокоен тем, что КНДР может предпринять провокационные военные действия до выборов в США. Среди возможностей эскалации собеседники NBC допускают возможность проведения Пхеньяном ядерного испытания.
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«Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например в области ядерной безопасности», – подчеркнул глава МАГАТЭ.
Он также отметил, что международное сообщество не смогло сдержать КНДР в вопросе ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что Белый дом обеспокоен тем, что КНДР может предпринять провокационные военные действия до выборов в США. Среди возможностей эскалации собеседники NBC допускают возможность проведения Пхеньяном ядерного испытания.
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Александр Климов