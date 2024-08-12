Смирнов: под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области

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Под контролем украинских войск находятся 28 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Также он отметил, что в настоящее время неизвестна судьба порядка двух тысяч человек, которые находятся в этих населённых пунктах.
В результате атаки ВСУ погибли 12 человек, ещё 121 – ранен.
Выехали из приграничных территорий Курской области уже около 121 тысячи жителей, добавил Смирнов.
Кроме того, врио главы региона доложил Путину, что украинским войскам в ходе атаки удалось пройти вглубь территории Курской области на 12 километров и расширить фронт на 40 километров.
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В результате атаки ВСУ погибли 12 человек, ещё 121 – ранен.
Выехали из приграничных территорий Курской области уже около 121 тысячи жителей, добавил Смирнов.
Кроме того, врио главы региона доложил Путину, что украинским войскам в ходе атаки удалось пройти вглубь территории Курской области на 12 километров и расширить фронт на 40 километров.
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Анастасия Чинкова