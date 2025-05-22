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Путин сообщил о решении создать буферную зону вдоль границы России и Украины

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения создать буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы. Как уточнил глава государства, бойцы ВС РФ решают эту задачу.
«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — сказал Путин в рамках оперативного совещания с членами правительства.
Президент подчеркнул, что с учетом ситуации в Брянской, Белгородской и Курской областях нужно развернуть работу по восстановлению и отстройке всего, что было разрушено. Кроме того, нужно помочь гражданам вернуться домой туда, где это позволяют сделать условия безопасности, отметил Путин.

Помимо всего прочего, нужно восстановить всю инфраструктуру, включая транспортную, работу пром- и сельхозпредприятий и обеспечить поддержку бизнеса с его коллективами, заключил президент.

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#сво
#владимир путин
#новости
Pravda.Ru: В Киеве ждут, какие условия выдвинет Москва для прекращения огня
22 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/sb2010

В офисе Владимира Зеленского гадают, какие условия выдвинет Москва для полного прекращения огня на Украине, пишет Pravda.Ru.
Советник главы ОП Михаил Подоляк пожаловался, что Киев готовится к тому, что Москва выдвинет условия, нереальные для выполнения, например, потребует отказа Украины от внешней военной помощи и вступления в НАТО, уменьшения числа ВСУ и отказа от утерянных территорий.

«Тем временем, в Стамбуле российская и украинская делегации действительно договорились — каждая сторона должна подготовить свою версию условий прекращения огня. Украина, судя по риторике, готовит скорее сочинение в стиле "Как бы всё вернуть обратно, не теряя ничего". Россия, по информации" работает в жанре "Сами всё начали — теперь распишитесь"», — пишет автор.

Он также задаётся вопросом, смогут ли договориться конфликтующие стороны, или же все закончится обменом условий, каждые из которых другая сторона торжественно сожжёт под камеру.

В свою очередь профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил RT, что президент США Дональд Трамп понимает, что прекращение огня на Украине невозможно без устранения первопричины конфликта.

«Президент США является сторонником скорейшего прекращения боевых действий, но он осознаёт необходимость учёта жизненно важных интересов России при заключении мирного договора», — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что ЕС требует немедленной остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий, заранее зная, что Москва на это не согласится. Делается это для того, чтобы найти повод для принятия очередных санкций против РФ, уверен Фельдман.

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Воробьёв рассказал о подвиге фельдшера Болилой, удостоенной звания Героя России
22 мая 2025, 17:13

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подвиге фельдшера Ступинской подстанции скорой помощи, ефрейтора Людмилы Болилой. Она стала первой женщиной, удостоенной Золотой звезды Героя России за проявленный в зоне спецоперации героизм.
Людмила переехала в Подмосковье с семьёй в 2019 году, а в апреле 2023-го заключила контракт и ушла добровольцем на СВО. Её приписали к мотострелковому полку, она служит медиком при пункте управления и воспитывает 10-летнего сына.
«31 января этого года противник нанес артиллерийский удар по расположению российских солдат. Несмотря на непрекращающийся огонь, Людмила начала помогать раненым и готовить их к эвакуации. Во время очередной атаки фельдшер своим телом закрыла одного из солдат, приняв удар на себя. Благодаря её смелости военнослужащий выжил. Саму же Людмилу с многочисленными ранениями доставили в полевой госпиталь», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.
Он добавил, что сейчас фельдшер находится в отпуске по болезни. Ей предстоит ещё одна операция. После восстановления Болилая планирует вернуться на СВО и продолжить службу.

Губернатор отметил, что он рад знакомству с Людмилой и пожелал ей скорейшего выздоровления.


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Ступинский фельдшер первой из женщин стала Героем России за участие в СВО
22 мая 2025, 16:28

Фото: Администрация президента России

Фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи Людмила Болилая стала первой женщиной – Героем России за участие в спецоперации. Президент Владимир Путин наградил её золотой звездой в Кремле, в торжественной обстановке Екатерининского зала Сенатского дворца. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В апреле 2023 года Людмила отправилась добровольцем в зону проведения СВО и служила медсестрой в мотострелковом подразделении. ​
«31 января 2025 года подразделение попало под артобстрел кассетными боеприпасами. Находясь под огнём противника, Людмила Болилая начала оказывать медицинскую помощь раненым военнослужащим и подготовила их к эвакуации. Затем она закрыла своим телом тяжелораненого бойца, сама получила многочисленные ранения и попала в полевой госпиталь», – написал Забелин в своём ТК-канале.
Ранее в Минобороны рассказали, что ефрейтор Болилая во время украинского обстрела российских позиций накрыла собой раненного солдата, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Тем самым Болилая сохранила военнослужащему жизнь.

Командование представило женщину к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга.

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#ступино
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В ГД раскрыли, имеет ли право Зеленский выступать от имени народа Украины
Депутат Белик: Зеленский не имеет права выступать от имени народа Украины
22 мая 2025, 15:29

Владимир ЗеленскийВ ГД раскрыли, почему Зеленскому трудно признать потерю территорий

Владимир Зеленский не имеет права выступать от имени народа Украины. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Абсурдно, если свою подпись под документами, касающимися мирного урегулирования, будет ставить лицо, утратившее полномочия. Зеленский утратил свою легитимность, и то, что происходит на Украине сейчас, — это узурпация», — заявил Белик в беседе с RT.

Он также отметил попытки Зеленского и его окружения удержать власть путём отказа от проведения выборов на Украине.

По словам Белика, глава киевского режима не имеет права выступать от имени народа Украины. Депутат предупредил, что Зеленский также в любой момент может отказаться от своей подписи в важных двусторонних документах.

Тем временем посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также считает, что Зеленский не имеет полномочий подписывать мирные соглашения, пишут argumenti.ru.

«Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта на Украине из-за своего правового статуса», — заявил Мирошник.

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В Кремле прокомментировали сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа
Песков: сообщения СМИ о разговоре Путина и Трампа расходятся с данными Москвы
22 мая 2025, 14:09

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Публикация о заявлении президента США Дональда Трампа о якобы неготовности президента России Владимира Путина к миру на Украине контрастирует с официальными словами самого хозяина Белого дома. Об этом заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что Трамп заявил Путину. <...> И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.
Речь идет о материале The Wall Street Journal, где журналисты, ссылаясь на источники, написали, что республиканец, пересказывая европейским лидерам свой телефонный разговор с Путиным, якобы сказал об отсутствии у того намерений закончить украинский конфликт. Ранее Трамп говорил о том, что президент России искренне хочет мира.

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