Путин сообщил о решении создать буферную зону вдоль границы России и Украины

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения создать буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы. Как уточнил глава государства, бойцы ВС РФ решают эту задачу.
«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — сказал Путин в рамках оперативного совещания с членами правительства.Президент подчеркнул, что с учетом ситуации в Брянской, Белгородской и Курской областях нужно развернуть работу по восстановлению и отстройке всего, что было разрушено. Кроме того, нужно помочь гражданам вернуться домой туда, где это позволяют сделать условия безопасности, отметил Путин.
Помимо всего прочего, нужно восстановить всю инфраструктуру, включая транспортную, работу пром- и сельхозпредприятий и обеспечить поддержку бизнеса с его коллективами, заключил президент.
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