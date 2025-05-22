Воробьёв рассказал о подвиге фельдшера Болилой, удостоенной звания Героя России

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подвиге фельдшера Ступинской подстанции скорой помощи, ефрейтора Людмилы Болилой. Она стала первой женщиной, удостоенной Золотой звезды Героя России за проявленный в зоне спецоперации героизм.
Людмила переехала в Подмосковье с семьёй в 2019 году, а в апреле 2023-го заключила контракт и ушла добровольцем на СВО. Её приписали к мотострелковому полку, она служит медиком при пункте управления и воспитывает 10-летнего сына.
Губернатор отметил, что он рад знакомству с Людмилой и пожелал ей скорейшего выздоровления.
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«31 января этого года противник нанес артиллерийский удар по расположению российских солдат. Несмотря на непрекращающийся огонь, Людмила начала помогать раненым и готовить их к эвакуации. Во время очередной атаки фельдшер своим телом закрыла одного из солдат, приняв удар на себя. Благодаря её смелости военнослужащий выжил. Саму же Людмилу с многочисленными ранениями доставили в полевой госпиталь», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.Он добавил, что сейчас фельдшер находится в отпуске по болезни. Ей предстоит ещё одна операция. После восстановления Болилая планирует вернуться на СВО и продолжить службу.
Губернатор отметил, что он рад знакомству с Людмилой и пожелал ей скорейшего выздоровления.
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Лора Луганская