ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 94 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожено 94 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Тридцать шесть — над Ростовской областью, семнадцать — над Белгородской областью, пятнадцать — над Воронежской областью, семь — над акваторией Каспийского моря, шесть — над Самарской областью, шесть — над Астраханской областью, пять — над акваторией Азовского моря, один — над Курской областью, один — над Краснодарским краем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
