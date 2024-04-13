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Украинские войска ежедневно несут большие потери, что говорит о скором завершении конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money.
ВСУ в настоящее время несут большие потери, чем раньше. Аналогичная ситуация наблюдалась в последние девять месяцев Второй мировой войны, когда Германия начала терять больше военных и техники, чем в предыдущие периоды. Так происходит в конце любого конфликта, подчеркнул Макгрегор.
По словам аналитика, потери ВСУ на данный момент составили уже более полумиллиона человек, но это число постоянно растёт.
Магрегор призвал прекратить поставлять вооружение на Украину, поскольку это только увеличивает число жертв, и выступил за прекращение конфликта. В заключение он добавил, что президент России Владимир Путин уже выиграл.
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По словам аналитика, потери ВСУ на данный момент составили уже более полумиллиона человек, но это число постоянно растёт.
Магрегор призвал прекратить поставлять вооружение на Украину, поскольку это только увеличивает число жертв, и выступил за прекращение конфликта. В заключение он добавил, что президент России Владимир Путин уже выиграл.
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Анастасия Чинкова