Путин выразил уверенность в победе России в СВО
Победа России в спецоперации на Украине обязательно произойдет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе общения с представителями молодежных организаций, передает ТАСС.
В разговоре с активисткой с Ямала Полиной Черемных, женой бойца СВО, глава российского государства передал пожелания военному и его боевым товарищам.
«Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.