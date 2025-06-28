Путин выразил уверенность в победе России в СВО

28 июня 2025, 17:54

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Победа России в спецоперации на Украине обязательно произойдет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе общения с представителями молодежных организаций, передает ТАСС.





В разговоре с активисткой с Ямала Полиной Черемных, женой бойца СВО, глава российского государства передал пожелания военному и его боевым товарищам.





«Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал Путин.