Фицо рассказал о ненависти Зеленского к нему
Фицо: видеться с Зеленским нет смысла, он меня ненавидит
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский его ненавидит. Об этом он сказал в программе «Субботние диалоги», сообщило агентство РИА Новости.
По данной причине премьер-министр Словакии не понимает, зачем ему встречаться Зеленским.
«Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине», — выразил свое мнение политик.
При этом президент Словакии Петер Пеллегрини может приехать на Украину, но такой визит будет исключительно символическим, обратил внимание Фицо.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций, который ЕС хочет ввести в отношении РФ. Политик считает, что предложенные меры, хоть и выглядят «очень секси», на деле окажутся неэффективными. По мнению Фицо, вокруг 18-го пакета санкций создано много шума, но реального воздействия на ситуацию он не окажет.