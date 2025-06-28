Фицо рассказал о ненависти Зеленского к нему

28 июня 2025, 16:46

Фицо: видеться с Зеленским нет смысла, он меня ненавидит

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский его ненавидит. Об этом он сказал в программе «Субботние диалоги», сообщило агентство РИА Новости.





По данной причине премьер-министр Словакии не понимает, зачем ему встречаться Зеленским.





«Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине», — выразил свое мнение политик.