Путин высказался о неподконтрольных России видах связи

05 марта 2026, 20:44

Путин: Неподконтрольные России виды связи угрожают безопасности бойцов СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 5 марта, разговаривая с командиром батальона связи подполковником Ириной Годуновой, подчеркнул, что связь сегодня относится к числу ключевых сфер. Без нее невозможно наладить эффективное управление войсками и добиться нужного результата.