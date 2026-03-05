Путин высказался о неподконтрольных России видах связи
Президент России Владимир Путин 5 марта, разговаривая с командиром батальона связи подполковником Ириной Годуновой, подчеркнул, что связь сегодня относится к числу ключевых сфер. Без нее невозможно наладить эффективное управление войсками и добиться нужного результата.
Это заявление прозвучало на встрече с женщинами в преддверии Международного женского дня. Путин напомнил о случаях отключения спутникового интернета Starlink и других ситуациях, связанных с использованием технологий, которые не находятся под контролем России.
Ирина Годунова отметила, что работа по развитию собственных решений ведется, в том числе обсуждаются меры по блокировке Telegram, который она назвала «вражеским каналом связи». По ее словам, важно создавать отечественные системы.
Президент также указал, что применение средств связи, которыми Россия не управляет, может представлять угрозу для личного состава.
