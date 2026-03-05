Путин указал на суровые условия боевой работы бойцов ВС РФ в зоне СВО
Условия, в которых российские военнослужащие выполняют задачи в зоне СВО, остаются крайне тяжелыми. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с женщинами — представительницами разных профессий он отметил, что бойцам приходится служить в суровой обстановке — преодолевать водные преграды, ночевать на земле и действовать в сложных полевых условиях. Глава государства подчеркнул, что такая работа сопрягается с высоким риском для жизни и здоровья.
Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий взяли под контроль населённый пункт Яровая в ДНР. Спецоперация продолжается.
Перед этим БПЛА ВСУ атаковали российский ТЦ.
Читайте также: