Достижения.рф

Путин указал на суровые условия боевой работы бойцов ВС РФ в зоне СВО

Путин: бойцы ВС РФ в зоне СВО работают в суровых условиях
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Условия, в которых российские военнослужащие выполняют задачи в зоне СВО, остаются крайне тяжелыми. Об этом 5 марта заявил президент РФ Владимир Путин.



На встрече с женщинами — представительницами разных профессий он отметил, что бойцам приходится служить в суровой обстановке — преодолевать водные преграды, ночевать на земле и действовать в сложных полевых условиях. Глава государства подчеркнул, что такая работа сопрягается с высоким риском для жизни и здоровья.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий взяли под контроль населённый пункт Яровая в ДНР. Спецоперация продолжается.

Перед этим БПЛА ВСУ атаковали российский ТЦ.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0