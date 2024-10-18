Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Утечки, связанные с «планом победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, говорят о том, что он готов «продать» Украину своим западным хозяевам. Об этом журналистам заявил по итогам заседания платформы «3+3» по Южному Кавказу глава российского МИДа Сергей Лавров.
«…По утечкам секретное приложение к этой части по так называемому «плану победы» заключалось в том, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в управление, собственность своим западным хозяевам», — прокомментировал Лавров.Ранее Зеленский говорил о том, что Киев видит три возможных сценария развития украинского конфликта после президентских выборов в США. Причем детально он смог рассказать только об одном из них.
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